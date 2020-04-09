Защитники животных добились блокировки онлайн-объявлений о сдаче в аренду собак

Онлайн-ресурс, на котором некоторые владельцы животных начали размещать предложения о сдаче в аренду своих питомцев, будет блокировать подобные объявления. Об этом сообщила общественная организация «UAnimals» на своей странице в Facebook.

С 6 апреля в Украине вступили в силу более жесткие ограничения по карантину, теперь в парки и скверы можно выходить только для выгула домашних животных. После шуток в социальных сетях сотни украинцев решили подзаработать на четырехлапых, и на сайтах объявлений появились предложения по сдаче собак в аренду для прогулок.

«Такой поступок является безответственностью со стороны владельцев, которые за деньги готовы подвергать животное стрессу и опасности со стороны абсолютно неизвестных людей», – подчеркивают участники движения за права животных.

Организация обратилась к порталу OLX с призывом блокировать подобные объявления и получила такой ответ: «Планируем ввести новые правила на ресурсе с запретом размещения объявлений о сдаче собак в аренду для выгула в связи с карантином. Новые правила будут введены в действие в ближайшее время. Надеемся, что наши усилия помогут избежать спекуляций на теме карантина».

Защитники животных добавили, что ждут введения в силу блокировки объявлений и благодарят всех за привлечение внимания к данной ситуации.