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Это у них забава такая: В Донецке произошло ДТП с участием «военных» (Фото)

09.04.20 15:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня. 9 апреля, произошло ДТП с участием «военных». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на ул. Олимпиева сегодня днем: столкнулись 2 легковых авто, за рулем одного из них был участник незаконных вооруженных формирований.

Дончане высказывают возмущение количеством аварий с участием «военных»:

  • Сергей: «Без воинов хоть одно ДТП обходится? Или это у них забава такая?»;
  • Ростислав: «Опять в камуфле гонщик»;
  • Олег: «Это чтобы его не видно было, типа смотришь, а машина без водителя едет. Просто же вояки не гоняют, если что»;
  • Алексей: «Мне одному показалось или нет? Люди в форме».

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