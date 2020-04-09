Это у них забава такая: В Донецке произошло ДТП с участием «военных» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня. 9 апреля, произошло ДТП с участием «военных». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на ул. Олимпиева сегодня днем: столкнулись 2 легковых авто, за рулем одного из них был участник незаконных вооруженных формирований.
Дончане высказывают возмущение количеством аварий с участием «военных»:
- Сергей: «Без воинов хоть одно ДТП обходится? Или это у них забава такая?»;
- Ростислав: «Опять в камуфле гонщик»;
- Олег: «Это чтобы его не видно было, типа смотришь, а машина без водителя едет. Просто же вояки не гоняют, если что»;
- Алексей: «Мне одному показалось или нет? Люди в форме».