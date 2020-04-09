RU
Все новости

Украинских врачей в онлайн-режиме будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ

09.04.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Для украинских медиков организуют онлайн-обучение по работе с современными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом шла речь на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.

«В одном из госпиталей Кировоградщины – 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них», – отметил Владимир Зеленский.

На совещании также отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.

«Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро», – сказал глава государства.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк