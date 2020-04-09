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На Донетчине пенсионерам и людям с инвалидностью выдадут 25 тыс. продуктовых наборов

09.04.20 14:12
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В Донецкой области планируют выдать около 25 тыс. продуктовых наборов в рамках работы по усилению социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в период карантина. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Как отмечают в ОГА, соответствующая социальная инициатива Министерства социальной политики Украины совместно с национальной сетью продуктовых магазинов «АТБ» осуществляется в области с 3 апреля.

«Донецкая область получит около 25 тыс. продуктовых наборов, которые представителями структурных подразделений социальной защиты населения будут переданы одиноким людям старше 80 лет и одиноким людям с инвалидностью I и II группы», – говорится в сообщении.

В состав продуктового набора входят продукты и товары первой необходимости: крупы, макароны, сахар, растительное масло, лимон, чай и другое, что поможет людям указанных категорий не выходить лишний раз из дома в период карантина.

«На сегодня продуктовые наборы уже получили почти 10 тыс. человек. Работа продолжается», – заключили в облгосадминистрации.

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