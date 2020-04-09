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Подвергли опасности местных жителей: НВФ обстреляли Хутор Вольный (Фото)

09.04.20 16:32
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 9 апреля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

По информации штаба, НВФ применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы. «Российские оккупанты подвергли опасности местных жителей, которые проживают вблизи линии соприкосновения. Так, сегодня, вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. К счастью, никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Как уточняется, поскольку обстрел нес прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей, подразделения Объединенных сил открыли ответный огонь.

Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

«Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование Минских соглашений», – резюмируется сообщение.

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