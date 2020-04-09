Рейды, дезинфекция, пропуска на проезд: Как в Константиновке предотвращают распространение COVID-19

В Константиновке (Донецкая обл.) продолжают выполняться мероприятия по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, утвержденные постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 № 211. Об этом сообщает пресс-служба Константиновского городского совета.

Так, мобильными группами проводятся рейды и делаются предупреждения лицам:

находящимся в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты;

которые перемещаются группами, кроме случаев указанных законодательством;

находятся в общественных местах, не достигнув 14 лет;

посещают парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны;

посещают спортивные и детские площадки;

находятся на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Выполнение правил перевозки с 6 до 24 апреля пассажиров по городу Константиновка осуществляется только по пропускам лиц, работающих на предприятиях, учреждениях, организациях жизнеобеспечения города, и при условии наличия у пассажиров средств индивидуальной защиты, в пределах количества мест для сидения. Нарушители предупреждаются о необходимости соблюдения правил перевозки. По состоянию на 8 апреля исполнительным комитетом Константиновского горсовета выписано 3 800 пропусков на проезд в транспорте указанного образца.

Кроме того, за счет средств, выделенных из городского бюджета, проводятся работы по дезинфекции дорог, тротуаров, подъездов многоэтажных домов.

Продуктовые магазины в городе работают по расписанию. «Продукты питания первой необходимости в магазинах в достаточном количестве, паники и ажиотажа среди населения нет», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе вводится обязательный масочный режим.