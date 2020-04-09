В Украине и мире: От чего люди умирают чаще всего (Инфографика)

Уже несколько лет подряд наибольшее количество человеческих жизней уносят болезни сердца, инсульты, хронические болезни легких и респираторные инфекции нижних дыхательных путей. Об этом сегодня, 9 апреля, согласно данным Госстата Украины и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 8 апреля, сообщает «Слово і діло».

Так, аналитики исследовали, какие болезни были причиной смертности в Украине в течение последних 5 лет и в мире в период с 2000 по 2016 годы.

В Украине ежегодно от различных заболеваний умирает свыше полумиллиона человек и больше всего – от болезней системы кровообращения. По данным Госстата, в 2015 году сердечные заболевания стали причиной смерти более 404 тыс. украинцев. В следующем году смертность от этих болезней сократилась на 3%, через год – еще на 1,9%. В 2018 году смертность возросла почти на 2%, умерли 392 тыс. украинцев. Данные за 2019 год пока не обнародованы. Известно, что в течение января 2020 года умерших от болезней сердца в Украине – 36 тыс. 341 украинец.

Из-за онкологических заболеваний в Украине ежегодно умирает почти 80 тыс. человек. Смертность то немного снижается, то вновь несколько возрастает. В 2015 году от злокачественных или доброкачественных новообразований умерло 79 тыс. 530 граждан. В следующем году онкозаболевания забрали жизни 78 тыс. 324 человек, в 2017 – 78 тыс. 597 человек, в 2018 – 78 тыс. 597 человек. За первый месяц 2020 года от рака умерло 7 тыс. 124 украинца.

Третье место среди причин смертности в Украине занимают не болезни, а внешние факторы: аварии, несчастные случаи, отравления, убийства, самоубийства и др. За последние 5 лет эта печальная статистика ежегодно уменьшается. Если в 2015 году из-за указанных обстоятельств не стало 34 тыс. 569 человек, в следующем году этот показатель уменьшился на 8%, а в 2017-м – еще почти на 2%. В 2018 году из-за внешних факторов погибло 30 тыс. 900 украинцев. В январе 2020 года этот показатель составлял 2 тыс. 757 человек.

При этом в стране увеличивается смертность из-за старости, неопределенных синдромов внезапной смерти и других симптомов и отклонений. Пять лет назад в эту категорию попало 14 тыс. умерших. В 2016-м от старости и других неустановленных симптомов умерли 20 тыс. 849 граждан (+48%), в следующем году этот показатель увеличился еще на 8% до 22 тыс. 426 украинцев, а еще через год – до 25 тыс. 107 человек.

Высокая смертность в Украине из-за болезней органов пищеварения (более 22 тыс. человек), а также ВИЧ, туберкулеза и некоторых других инфекционных заболеваний (около 9 тыс. человек).

Уровень смертности рожениц в Украине довольно низкий. В 2015 году было зафиксировано 60 случаев смерти в связи с беременностью, родами и в послеродовой период, в следующем году – 46, в 2017-м – 30 и в 2018-м – 39 случаев.

Среди самых распространенных причин смертности в мире в 2000-2016 годах, по данным ВОЗ, были ишемическая болезнь сердца, инсульты и хронические обструктивные болезни легких.

Практически во всех странах мира, включая Украину, наибольшая смертность фиксируется от болезней сердца, и этот показатель постоянно растет. В 2000 году в мире умерло более 7 млн человек именно из-за болезни сердца. В 2010 году – уже 8,5 млн человек, в 2015 году – 9,3 млн человек, в 2016-м – 9,4 млн человек.

Смертность от инсультов занимает второе место в мире: 2000 год – 5,2 млн человек, в 2010-м – 5,4 млн человек, в 2015 году – 5,6 млн человек, 2016-м – 5,8 млн человек.

Третье место среди болезней, вызывающих смертность, занимают хронические обструктивные заболевания легких: в 2000 году из-за них умерло почти 3 млн человек, через десять лет – 2,8 млн человек, в 2015 году – 2,9 млн человек, в 2016 году – более 3 млн человек.

Примерно столько же людей ежегодно умирает от респираторных инфекций нижних дыхательных органов: в 2000 году – 3,3 млн человек, в 2010 – 2,9 млн человек, в 2015 году – 2,9 млн человек и в 2016-м – 3 млн человек.

Из-за болезни Альцгеймера и других форм деменции умирает больше людей, чем от сахарного диабета: в 2000 году – 1,4 млн человек, в 2010 году – 1,9 млн человек, в 2015 году – 2 млн человек.

Рак легких, трахеи и бронхов ежегодно уносит жизни более 1,5 млн человек. Так, в 2000 году из-за этого заболевания не стало 1,3 млн человек, в 2010 году – 1,6 млн человек, в 2015 году – 1,6, в 2016 году – 1,7 млн человек.

Смертность от дорожно-транспортных травм занимает восьмое место: в 2000 году умерло 1,1 млн человек, в 2010 году – 1,3 млн человек, в 2015 и 2016 годах – примерно по 1,4 млн человек.