Местные жители на Донбассе считают ситуацию в регионе напряженной, – опрос (Инфографика)

Большинство жителей Донбасса оценивают ситуацию в регионе как напряженную. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, во время онлайн-конференции на тему «Общественные настроения на Донбассе: Как изменилось общественное мнение в Донецкой и Луганской областях через год после президентских выборов»* рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Сергей Шаповалов.

«В целом около половины жителей обоих областей оценивают собственную жизненную ситуацию как благополучную, хоть и признают наличие определенных проблем», – отметил он.

Шаповалов добавил, что еще около 40% населения в 2-х областях считают свою жизненную ситуацию неблагополучной, а почти 10% оценивают ситуацию как кризисную. Немного больше негативных оценок – в Луганской области.

Ситуацию в целом в регионе, по словам аналитика, большинство людей оценивают, как напряженную. И снова – в Луганской области больше негативных оценок.

«После президентских выборов, по мнению жителей региона, ситуация не стала значительно лучше, но в этом вопросе проявилась большая разница между областями. Например, в Донецкой области почти втрое больше позитивных оценок изменений», – сообщил Шаповалов.

Напомним, на Донбассе люди верят, что президенту Владимиру Зеленскому удастся достичь мира, но не представляют, как власть может достичь такого результата.

Как показали результаты опроса, на Донбассе люди не верят, что местные выборы, которые должны пройти осенью 2020 года, принесут позитивные изменения.

*Региональное исследование общественного мнения проведено в Донецкой и Луганской областях Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром политической социологии в течение 18 февраля – 2 марта 2020 года. Всего в каждой из областей были опрошены по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население (за исключением оккупированных территорий).