«Я дома»: Переселенцы из Донбасса рассказали, как освоились на Закарпатье

На Закарпатье более 5 лет назад вынужденно переехал из Донецка Константин Блажевич вместе со своей семьей и двумя собаками. В прошлом экономист, сейчас мужчина занимается общественной деятельностью. В 2015 году он стал одним из основателей общественной организации «Закарпатье-Донбасс». Это объединение помогает переселенцам из неподконтрольного Донбасса начать жизнь на Закарпатье с чистого листа, пишет «Панорама».

«Жизнь поменялась кардинально. Я никогда себя не видел в общественном секторе. В 2015 году остро стояла проблема гуманитарного характера: мы занимались сбором продуктов питания и одежды. Также помогали с жильем, в основном в его аренде», – рассказывает председатель правления ОО «Закарпатье-Донбасс» Константин Блажевич.

По словам члена общественной организации Анжелы Бабкиной, впоследствии, после переезда, для людей самым важным было почувствовать себя частью громады. «Потом наши направления деятельности немного поменялись. Фокус поменялся. Мы поняли, что гуманитарка – это путь в никуда, она всегда кому-то нужна. Практически, если организация хочет развиваться, тогда надо думать о таких направлениях работы, которые интересуют. И нас интересовала именно общественная жизнь. Мы осознавали что процесс, касающийся жилищных вопросов, мы не сможем решить, если не будем частью громады. Не только мы будем чувствовать себя частью громады, но и, если громада будет понимать, что мы уже являемся ее частью», – говорит переселенка.

Татьяна Хорошилова переехала в Ужгород из Макеевки еще в начале боевых действий. В родном городе работала психологом. Переехав в Ужгород, женщина отстаивала права переселенцев и вместе с командой пыталась улучшить их быт. Сейчас переселенка работает в Закарпатском областном центре социально-психологической помощи. «Наша общественная организация делает все для того, чтобы внутренне перемещенные лица, которые выбрали новые громады для себя, получили возможность полностью адаптироваться, интегрироваться именно через наличие постоянного жилья в Ужгороде», – отмечает Хорошилова.

Сейчас организация активно работает над тем, чтобы у переселенцев появилось собственное жилье. Два года назад Ужгородский городской совет выделил землю под строительство будущей девятиэтажки, в которой разместятся более 50 семей. «Мы понимали, что вопрос жилья станет остро, и будет стоять остро. Сначала городской совет выделил нам котельную, старую, под реконструкцию, для строительства жилого дома. Затем мы оформили землю в аренду. Теперь мы на этой земле сможем построить девятиэтажный дом», – сказал Блажевич.

Несмотря на тоску по прежней жизни, сейчас переселенцы не представляют своего будущего без уже такого родного Закарпатья. «За всю свою жизнь, если бы я знала, что есть такое место, где мне так хорошо, то я уже, наверное, давно бы переехала. Ну, так стало, поэтому я дома. За это я люблю Закарпатье», – поделилась Хорошилова.

«В Ужгороде у меня ощущение покоя. И когда возвращаюсь из какой-то командировки, то я всегда выдыхаю с мыслью, что я дома!», – добавила Бабкина.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде (Закарпатская обл.) переселенцы из Донбасса собираются строить дом своей мечты. Около 4 тысяч переселенцев выбрали для себя Закарпатье. Самые активные создали ОО «Закарпатье – Донбасс».