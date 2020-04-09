Более 150 тыс. жителям Донетчины в марте предоставили жилищную субсидию

В Донецкой области в марте количество получателей жилищных субсидий в денежной наличной форме составило 153,3 тыс. человек, а получателей льгот – 21,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения Донецкой областной государственной администрации.

Потребность в средствах на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме за март составляла 211,6 млн грн.

«В марте 2020 года департаментом социальной защиты населения облгосадминистрации перечислено 211,6 млн грн на счета органов социальной защиты населения для осуществления выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого бытового топлива и сжиженного газа (в соответствии с полученным от Министерства социальной политики Украины финансирования)», – говорится в сообщении.

Как уточняется, выплата жилищных субсидий и льгот наличными за март текущего года в области начата.

Как сообщалось ранее, в Украине жилищные субсидии на следующий период будут переназначать автоматически без обращения граждан.

Напомним, КМУ упростил порядок предоставления субсидий для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.