Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали 30 тыс. экспресс-тестов Запорожской области

Сегодня, 9 апреля, Фонд Рината Ахметова и завод «Запорожсталь» (группа Метинвест) передали Запорожской области 30 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На сегодняшний день экспресс-тесты – это главный способ оперативно обнаружить инфицирование и предотвратить эпидемию.

«Это часть той беспрецедентной и масштабной помощи, которую Украине с февраля оказывает Ринат Ахметов. Для предотвращения эпидемии коронавируса он выделил 300 млн грн, которые были направлены на решение главных медицинских потребностей страны. Они были определены в координации с МОЗ Украины, и одной из ключевых стали именно экспресс-тесты. В кратчайшие сроки, по личному решению учредителя, Фонд Рината Ахметова закупил, привез и передал в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины, 300 тыс. экспресс-тестов. После распределения Национальной службой здоровья в экстренном порядке они поступают на места, в распоряжение государственных больниц в разных уголках Украины. На этой неделе экспресс-тесты от Фонда Рината Ахметова уже поступили в Харьковскую, Донецкую и Луганскую области. И сегодня 30 тыс. тестов Фонд привез в Запорожскую область. Они будут распределены по опорным больницам региона», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Сертификаты на тесты Александр Мироненко вручил председателю Запорожской ОГА Виталию Туринку.

«Фонд Рината Ахметова и Метинвест хорошо понимают масштабы эпидемии и возможные последствия. Мы все живем в условиях карантина, мы все переживаем за своих близких, за рабочие места, за будущее. Только объединив усилия, можно остановить эпидемию. Я говорю об объединении областного руководства, бизнеса, медиков, жителей области. Каждый на своем месте может сделать вклад в победу над вирусом. Как это делают Метинвест, ДТЭК, другие предприятия. Как это делает Ринат Ахметов, который еще в феврале первым начал помогать Украине в борьбе с коронавирусом», – отметил Александр Мироненко.

Со своей стороны Виталий Туринок поблагодарил Рината Ахметова за помощь, в которой одинаково нуждаются как врачи, так и жители области.

«В ближайшее время запорожцы смогут пройти тестирование в больницах. Это очень важно для жителей региона, так как позволит своевременно диагностировать заболевание. Медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и тест-системы сегодня востребованы во всем мире. Мы благодарим Рината Ахметова за помощь», – сказал глава Запорожской ОГА.

30 тыс. экспресс-тестов Фонда будут распределены между 101 областным государственным учреждением здравоохранения в зависимости от потребностей. В частности, свыше 16 тыс. тестов направят в медучреждения Запорожья.

Как рассказал и. о. директора Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины, главный санитарный врач области Роман Терехов, на сегодняшний день именно экспресс-тесты являются наиболее оперативным методом диагностирования инфекции.

«Для нас, эпидемиологов, своевременная диагностика и изоляция больных является главным фактором предотвращения эпидемии. И полученных сегодня 30 тыс. тестов хватит, чтобы в ближайшие полтора месяца контролировать угрозу распространения эпидемии. Это очень серьезная помощь», – пояснил Терехов.

Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» 6 апреля передали Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 тыс. тестов, закупленных Фондом для всей Украины.

Уже на следующий день, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали Донецкой области 50 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. Из них 15 тыс. получили медики Мариуполя.

9 апреля от Фонда и ДТЭК 30 тыс. экспресс-тестов получила Луганская область. Еще 10 тыс. экспресс-тестов получила Ивано-Франковская область.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах в Полтаве и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.