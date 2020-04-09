Координационный совет по вопросам ВПЛ в Краматорске: Как переселенцы смогут влиять на решения местной власти

В Краматорске создается Координационный совет по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Положение об этом органе местный исполком принял на своем заседании 1 апреля. Документ предусматривает, что совет будет временным консультативно-совещательным органом при исполкоме, призванным способствовать интеграции вынужденных переселенцев в Краматорске. Об этом рассказал советник по социальной сплоченности в Донецкой области Александр Ворошков, который помогает местным властям создавать совет ВПЛ и координирует этот проект, сегодня, 9 апреля, передает «АКМЦ».

По его словам, основными задачами Координационного совета будет содействие местным властям в вопросах защиты и обеспечения прав ВПЛ на территории города, подготовка предложений по разработке и реализации Стратегии развития города на период 2021-2027 годов, а также включение ВПЛ в другие городские программы. Кроме того, совет будет работать над привлечением переселенцев к решению проблемных вопросов в сфере их защиты.

Члены совета смогут участвовать в разработке проектов городских программ и других нормативно-правовых актов по реализации государственной политики по вопросам внутреннего перемещения, готовить и подавать горсовету, исполкому свои выводы, проекты актов и предложения, проводить анализ эффективности и мониторинг состояния выполнения горсоветом возложенных на него задач, способствовать привлечению финансирования на выполнение программ и мероприятий, содержащих компонент помощи ВПЛ и так далее.

«Хотелось бы, чтобы ВПЛ имели больше влияния на решения, которые принимает городской совет. Чтобы эти решения проходили экспертизу ВПЛ, так как можно привлечь экспертов из числа ВПЛ, которые работают в областной администрации, в международных организациях. Это достаточно квалифицированные специалисты, которые могли бы помогать городу, могли бы быть более вовлеченными в решение городских проблем», – говорит Ворошков.

В качестве примера проблем, над которыми может работать будущий орган, Ворошков привел вопрос о субвенции на строительство жилья для переселенцев. 70% средств на это выделяет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, 30% – местный бюджет. «Нужно работать над тем, чтобы город выделил эти 30%, и чтобы потом построили такое жилье – это наиболее острая проблема для ВПО», – отметил координатор проекта.

Также Ворошков пояснил, почему такой совет создается только на шестом году вооруженного конфликта на Донбассе. «Первые два-три года большинство ВПЛ считали, что они переехали в другие города на неделю-другую, а потом вернутся. Такой был настрой. Но последние пару лет они начали понимать, что нужно адаптироваться на новом месте и больше вливаться в жизнь местной громады», – сказал он.

Предполагается, что Координационный совет по вопросам ВПЛ будет насчитывать до 20 членов. Это должны быть внутренние переселенцы или представители общественных и международных организаций, реализующих проекты в сфере защиты ВПЛ на территории Краматорска. Сейчас создается инициативная группа, которая будет заниматься вопросом созыва учредительного собрания, во время которых сформируется состав Координационного совета. Членами этой инициативной группы могут быть ВПЛ (не более трех человек), представители институтов гражданского общества, изъявивших желание войти в ее состав (не более трех человек), и представители исполкома.

Желающие войти в эту инициативную группу могут обращаться к Александру Ворошкову по телефону +38 (095) 621 19 91.

Напомним, что, по состоянию на 2 апреля, в Краматорске официально зарегистрировано 48 883 ВПЛ.