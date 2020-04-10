«Апокалипсис не наступил»: Как в Авдеевке воспринимают и соблюдают карантин (Фото)

Жители прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) с понимаем относятся к ужесточению карантинных мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. Говорят, что ожидали более худшего, но сейчас пытаются перестроиться под новые правила поведения. Своим восприятием ситуации они поделились с корреспондентом «Донецких новостей».

Новые усиленные карантинные меры введены по все территории Украины с 6 апреля. Среди них – запрет людям старше 60 лет выходить из дома, запрет на посещение детских и спортивных площадок, парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

Вынужденные меры по ограничению свободы передвижения вызвали тревогу среди жителей Авдеевки, в особенности у людей пожилого возраста, но также и у молодых – в основном, спортсменов, которые после закрытия залов и стадиона до последнего времени посещали парки для занятий спортом.

58-летняя Валентина (фамилию женщина пожелала не называть) вышла прогуляться с 8-летней внучкой Софией. Валентина призналась, что обрадована тем фактом, что не попала в категорию 60+ и может, хоть и в маске, но спокойно выходить на улицу.

«Я ожидала худшего – более жесткой ситуации. Думала, что патрульные нацгвардейцы будут у каждого проверять документы, возраст, а полиция выписывать сумасшедшие штрафы бабушкам, детей на улицах нет, молодежь попряталась… А на деле пока что жить можно – апокалипсис не наступил», – считает пенсионерка.

Валентина рассказала, что раньше они с внучкой гуляли на детских площадках, но сейчас, в виду запретов, прихватив из дому самокат, устроили променад по улицам города.

Высказал свое мнение по поводу ужесточения карантина и 37-летний житель Авдеевки Дмитрий, для которого спорт – это стиль жизни. «Ощущаю дискомфорт от нововведений. Круг моего движения по городу сужается. Это давит морально. Надеюсь, совсем не запретят выходить из дому», – поделился ощущениями и ожиданиями мужчина.

Другие респонденты признались, что очень переживают из-за введенного режима и всерьез боятся штрафов (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.), многократно превышающих их доход.

Однако большей частью люди все же с пониманием отнеслись к ужесточению мер безопасности – к обязательному ношению масок в общественных местах, к ограничениям в передвижении и пр., и выполняют предписания правительства.

Горожане ходят по улице по одному и парами. Все в масках: и дети, и взрослые, и пешие, и на велосипедах, водители за рулем авто и другие авдеевцы.

Поскольку маски стали необходимым предметом гардероба во время карантина, их стали отшивать местные умельцы: стоимость от 20 до 65 грн. Кроме обычных масок в Авдеевке можно встретить жителей в разноцветных однотонных средствах защиты либо в масках с разнообразными принтами.

В маске ходит на работу и руководитель авдеевской администрации – Роман Шахов. Градоначальник рассказал «Донецким новостям», что досуг в свободное от работы время он проводит дома, в кругу семьи.

Роман Шахов

С 6 апреля во дворах жилых многоэтажных домов детворы на улице не слышно. Изредка в межквартальных проулках можно увидеть подростка на роликах или ребенка.

Около магазинов и минимаркетов с выгодными ценами практически в течение всего дня собираются небольшие очереди, которые быстро продвигаются. И местные жители, и военнослужащие в таких очередях находятся в масках и соблюдают дистанцию.

В работающие торговые точки не пускают более 10 человек – это контролирует один из сотрудников магазина, находясь у дверей. Об ужесточении карантинных мер некоторые предприниматели предупреждают своих клиентов объявлениями на дверях.

Пустует в Авдеевке и излюбленное место отдыха горожан – бульвар Шевченко. Днем возле памятника Кобзарю людей не видно, одни голуби.

Так же пустынно и осиротело смотрятся и детские площадки. Сейчас они по периметру затянуты сигнальной лентой, а на качелях висит объявление о том, что посещать данные зоны отдыха в период карантина запрещено.

Для предупреждения распространения коронавируса закрыли свои двери для массовых мероприятий и местные храмы. Жителей просят отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам.

Паники в Авдеевке нет: продукты на прилавках – в изобилии, средства индивидуальной защиты найти в продаже можно и антисептик в магазинах есть (по 400 грн за литр).

Вечером встречаются группы людей более двух человек – это либо двое родителей и ребенок, либо молодежь.

За соблюдением карантинной дисциплины в городе следят сотрудники Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины. Военнослужащие имеют при себе оружие и в течение дня патрулируют улицы города.