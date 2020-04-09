В Донецкой ОГА рассказали о тестах на коронавирус и опровергли слухи об умерших в Краматорске

На Донетчине по состоянию на сегодня, 9 апреля, лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19, новых подтвержденных случаев в области нет. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Те слухи, которые сегодня распространяются в Краматорске об умерших и заболевших, – это слухи. Есть быстрые тесты, которые оказались позитивными, и дальше идет исследование», – отметил Педенко.

Он подчеркнул, что в статистику облгосадминистрации входят только лабораторно подтвержденные случаи заболевания с начала эпидемии, в эти данные не включается ни количество подозрений на коронавирус, ни результаты быстрых тестов.

«В области, начиная с 3 апреля, проводится диагностика с помощью этих быстрых тестов, которые позволяют выявить иммуноглобулин М коронавируса в сыворотке крови. Всего областью было получено 5 тыс. таких тестов, и они были распределены между учреждениями здравоохранения, которые оказывают вторичную медицинскую помощь. 7 апреля областью получено еще 50 тыс. тестов, это первая партия, и вторая партия также будет получена на следующей неделе. Эти тесты позволяют выявлять иммуноглобулин G и иммуноглобулин М коронавируса как в сыворотке крови, так и в цельной крови», – рассказал Педенко.

Он также напомнил, что с 6 апреля в области заработала ПЦР-лаборатория на базе вирусологической лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске.

«На время открытия лаборатории областью было получено 7 968 тест-систем для выявления РНК коронавируса методом полимеразной цепной реакции. По состоянию на сегодня, проведено 62 лабораторных исследования, получено 2 позитивных результата. Обследовано всего 56 человек», – сообщил Педенко.

По его словам, исследования проводятся лабораторией каждый день.

Отметим, по данным Краматорского городского совета, за минувшие сутки, 8 апреля, в городе добавилось 2 подозрения на COVID-19. У мужчины, который был госпитализирован в Константиновку, взяли анализы для лабораторного исследования, и уже получен отрицательный результат. По второму подозрению анализ направлен в Славянск, результат ожидается в ближайшее время. Пациент находится в Константиновке.