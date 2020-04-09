На Донбассе выросло количество людей, считающих РФ стороной конфликта, – опрос (Инфографика)

По сравнению с 2018 годом, среди жителей Донбасса увеличилось количество людей, которые признают РФ стороной конфликта на Донбассе, а также людей, которые считают, что между Украиной и РФ идет война. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, во время онлайн-конференции на тему «Общественные настроения на Донбассе: Как изменилось общественное мнение в Донецкой и Луганской областях через год после президентских выборов»* рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Сергей Шаповалов.

По его словам, в ноябре 2018 года около 52% людей в Донецкой области и 60% людей в Луганской области винили руководство Украины в том, что происходит на Донбассе. «Поддержку имели и другие тезисы российской пропаганды. Например, что в ситуации на Донбассе виновны США, что виновен Майдан. Россию же обвиняли меньше, около 20% в обоих областях», – отметил Сергей Шаповалов.

В 2020 году ситуация иная. «Констатируем увеличение признания РФ стороной конфликта», – сообщил аналитик.

При этом 40% опрошенных в Донецкой и почти 44% в Луганской областях говорят о том, что Россия предоставляет гуманитарную помощь. «О поставках оружия боевикам и прямом участии вооруженных сил РФ в конфликте говорят меньше, около трети в каждой области. Это говорит об успешности российской информационной политики», – сообщил Шаповалов.

По словам эксперта, по сравнению с 2018 годом, увеличилось количество людей, которые считают, что между РФ и Украиной идет война. В Донецкой области это изменение более заметно, чем в Луганской.

*Региональное исследование общественного мнения проведено в Донецкой и Луганской областях Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром политической социологии в течение 18 февраля – 2 марта 2020 года. Всего в каждой из областей были опрошены по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население (за исключением оккупированных территорий).