В Украине разовую помощь в 1 000 грн пенсионеры получат автоматически, – Лазебная

В Украине пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, разовая помощь в размере 1 тыс. грн будет зачислена автоматически, а тем, кто получает пенсию через «Укрпочту», деньги принесет почтальон. Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, правительство определило порядок выплаты единовременного пособия в размере 1 тыс. грн для пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых меньше 5 тыс. грн, и граждан, получающих государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

«В случае, если парламентом в ближайшие дни будут приняты изменения в государственный бюджет, нам нужно будет около 5 дней для того, чтобы начать выплаты», – заявила Лазебная.

В Минсоцполитики напомнили, что правительство приняло постановление о повышении пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году в связи с глобальным кризисом, вызванным коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабмин решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн.