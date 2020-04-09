Грозят «уголовным» наказанием: В «Л-ДНР» продолжают скрывать распространение COVID-19

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей местные «власти» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 9 апреля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – отметил Гуцуляк.

По его словам, представители «силовых структур» изымают истории болезней умерших и предупреждают медицинский персонал о привлечении к «уголовной» ответственности за разглашение информации, в том числе, о том, что большинство инфицированных в течение марта этого года посещали Российскую Федерацию.

«При этом, Россия продолжает процесс паспортизации населения оккупированных территорий Донбасса. С начала апреля с. г. в Ростовскую область РФ и обратно специальными автобусными рейсами перевезено более 2 тыс. человек», – добавил Гуцуляк.

По данным разведки, подобные действия приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно неподконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях.