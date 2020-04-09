Участника НВФ «ЛНР» приговорили к 15 годам тюрьмы на Тернопольщине

На Тернопольщине к 15 годам лишения свободы заочно приговорили участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», жителя Донетчины, который вел боевые действия против военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

«Тернопольский горрайонный суд заочно приговорил жителя Донетчины за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Процессуальное руководство и публичное обвинение в уголовном производстве поддерживала прокуратура Тернопольской области», – говорится в сообщении.

Как установило следствие, в 2014 году мужчина добровольно вступил в ряды НВФ «ЛНР» «Призрак», за участие в котором был награжден бывшим «командиром» Алексеем Мозговым отличием НВФ «за оборону Славянска».

После ликвидации Мозгового житель Славянска продолжил службу в НВФ «Брянка СССР», где в период с мая 2015 года по май 2017 года занимал «должность заместителя командира 1 механизированной роты».

«Как один из лидеров террористической группы, под прозвищем "Заточка", осуществлял организацию и руководство другими членами данной группы, которые располагали огнестрельным оружием, … а затем оказали вооруженное сопротивление и вели боевые действия против военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов, в частности, на опорном пункте боевиков с условным названием "Крест", расположенном на окраине города Первомайска Луганской области», – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, суд признал жителя города Славянска виновным в инкриминируемом ему преступлении, однако, в связи с тем, что преступник находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, он осужден заочно к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.