«Укравтодор» планирует построить дорогу до Станицы Луганской к июлю

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») начинает строительство дороги до Станицы Луганской (Луганская обл.). Работы планируется завершить до середины июля. Об этом заявил глава «Укравтодора» Александр Кубраков, передает «Интерфакс-Украина».

«Главное, что начинается на этой неделе – дорога до Станицы Луганской. Там несколько участков, но общая протяженность будет 130 км, и эту дорогу мы начинаем строить уже сегодня», – сказал Кубраков.

По его словам, в планах завершить эту дорогу до середины июля.

Также глава «Укравтодора» отметил, что в настоящее время в активном строительстве находится дороги Н-31 Днепр – Решетиловка и Н-30 Васильевка – Бердянск.

«Н-31 – трасса полностью в работе. Есть 29 км, по которых пока еще не ведутся работы, потому что разрабатывается ТЭО, но мы понимаем, что задача президента – достроить эту дорогу в текущем году, поэтому мы следуем плану… Н-30 Васильевка-Бердянск – некоторые дороги вводятся в эксплуатацию уже. Надеемся, когда карантин закончится и наступит туристический сезон, эта дорога будет открыта», – уточнил Кубраков.