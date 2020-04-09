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«Укравтодор» планирует построить дорогу до Станицы Луганской к июлю

09.04.20 18:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») начинает строительство дороги до Станицы Луганской (Луганская обл.). Работы планируется завершить до середины июля. Об этом заявил глава «Укравтодора» Александр Кубраков, передает «Интерфакс-Украина».

«Главное, что начинается на этой неделе – дорога до Станицы Луганской. Там несколько участков, но общая протяженность будет 130 км, и эту дорогу мы начинаем строить уже сегодня», – сказал Кубраков.

По его словам, в планах завершить эту дорогу до середины июля.

Также глава «Укравтодора» отметил, что в настоящее время в активном строительстве находится дороги Н-31 Днепр – Решетиловка и Н-30 Васильевка – Бердянск.

«Н-31 – трасса полностью в работе. Есть 29 км, по которых пока еще не ведутся работы, потому что разрабатывается ТЭО, но мы понимаем, что задача президента – достроить эту дорогу в текущем году, поэтому мы следуем плану… Н-30 Васильевка-Бердянск – некоторые дороги вводятся в эксплуатацию уже. Надеемся, когда карантин закончится и наступит туристический сезон, эта дорога будет открыта», – уточнил Кубраков.

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