Карантин: В Украине банки продлили срок действия платежных карт

В Украине банки продлят срок действия платежных карт, у которых срок истек во время карантина, на три месяца. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По информации НБУ, если срок действия карты закончился, не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую.

В пресс-службе рекомендуют обращаться в банки по телефону или онлайн, чтобы узнать подробности. «Оставайся дома – общайся с банком онлайн», – говорится в видеообращении.

Ранее сообщалось, что в Украине все платежные карты «Ощадбанка», срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком. Это также касается банковских карт пенсионеров.