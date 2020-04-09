На Донетчине спасатели провели дезинфекцию более 470 км дорог

Спасатели на Донетчине за период карантина провели дезинфекцию более 470 км дорог. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Алексей Мигрин на ежедневном брифинге в облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«С начала введения на территории Донецкой области карантина спасатели, по обращениям местных органов власти, привлекались к работам по дезинфекции 71 раз, обработано более 470 км дорог, остановки общественного транспорта, помещения организаций, учреждений. Ситуация с нашей стороны контролируемая, средства дезинфекции есть в достаточном количестве», – сообщил Мигрин.

Он также добавил, что ежедневно от главного управления привлекаются 174 человека личного состава и 50 единиц техники, проводится информационно-разъяснительная работа среди населения по необходимости соблюдения карантинных и противоэпидемических мероприятий.

«Работа проводится в 25 населенных пунктах, в день мы охватываем около 24 тыс. человек населения», – уточнил начальник главного управления.