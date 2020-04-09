Украина может получить деньги от Европейского инвестиционного банка: Подробности

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует выделить в ближайшие месяцы 5,2 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса за пределами ЕС, в том числе для Украины. Об этом «Европейской правде» сообщили в пресс-службе представительства ЕИБ в Украине.

«Это финансирование является частью инициативы Team Europe и поддерживается гарантиями из бюджета ЕС. Оно обеспечит неотложные инвестиции в здравоохранение, а также увеличит длительную поддержку частного сектора, отражающую финансовые потребности в более чем 100 странах мира», – говорится в сообщении.

Пакет помощи для борьбы против пандемии за пределами ЕС включает: ускоренное финансирование и целевую техническую помощь для партнеров в 100 странах; краткосрочную поддержку здравоохранения и бизнеса в Африке, странах Восточного и Южного партнерства, Западных Балканах, Азии и Латинской Америке; усиленную поддержку бизнеса, который получил удар от пандемии.

«Мы надеемся на сотрудничество для финансирования проектов, направленных на удовлетворение социальных потребностей и в сфере здравоохранения, а также для обеспечения компаниям из стран Восточного партнерства лучшего доступа к финансированию. Мы также ускорим выплаты средств за наличные операции по стратегическим инвестициям и в пользу малого и среднего бизнеса, чтобы помочь в совместном реагировании на этот кризис», – сказала Лилиана Павлова, вице-президент ЕИБ.