Минские переговоры: Ни участков разведения, ни прекращения огня…

В результате крайних переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске стало окончательно понятно, что ни в апреле, ни в мае никакой встречи лидеров стран Нормандского формата по вопросу конфликта на Донбассе не будет. Более того. Существенно окрепла уверенность в том, что в нынешнем году такая встреча состоится едва ли. И причина этому – вовсе не пандемия коронавируса, как может показаться…

Утром – деньги, вечером – стулья

«Первым и главным условием проведения саммита лидеров Нормадского формата является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже», – сообщил неделю назад глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Полтора месяца назад аналогичное заявил и министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только тогда, когда будет выполнено все то, о чем говорили в Париже. Включая нормализацию на земле, разминирование, политические вопросы, связанные с формулой Штайнмайера и закреплением аспектов особого статуса [Донбасса] на постоянной основе в законодательстве Украины».

Среди всех эти условий наиболее перспективными была «нормализация на земле», состоящая из четырех частей:

прекратить огонь, заключить новое перемирие и принять дополнительные меры к его поддержке;

определить три новых участка на линии соприкосновения на Донбассе для разведения сил и развести вооружение;

заключить соглашение по новым пунктам перехода через линию соприкосновения;

договориться об очередном обмене удерживаемых лиц по формуле «всех на всех»;

Однако, уже спустя месяц после встречи Нормандского формата в Париже стало понятно, что даже с реализацией этих задач возникнут немалые проблемы. Заключение (или продление) перемирия, соглашение по новым пунктам перехода через линию соприкосновения, а также обмен удерживаемыми лицами, согласно договоренностям, должны были состояться еще до конца 2019 года.

Обмен как единственный плюс

Обмен с большим трудом удалось провести в последний момент – 29 декабря прошлого года. Тогда на участке КПВВ «Майорск» – КПП «Горловка» в Украину вернулось 76 человек, а в «Л-ДНР» – 124 человека. Однако, с остальным возникли сложности.

«Мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместе с тем, было принято решение, что давайте будем продлевать то перемирие, которое было объявлено в июле… Но хочу напомнить, что 40 человек погибли во время этого перемирия», – прокомментировал ситуацию тогдашний министр иностранных дел Украины (а ныне – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции) Вадим Пристайко.

Многие тогда обратили внимание на один интересный нюанс. Дело в том, что состоявшийся 29 декабря обмен проводили Украина с одной стороны и фактически «ДНР» с «ЛНР» – с другой. Россия почти полностью устранилась от процесса и после того как он завершился, констатировала, что стороны отлично справились сами.

Это вполне гармонировало с заявлением президента России Владимира Путина, которое он сделал за 10 дней до обмена. «Необходим прямой диалог между Киевом и Л-ДНР. Украина сама признала существование ЛНР и ДНР, настояв на подписях их представителей под Минскими соглашениями. Она сама признала, что такая власть существует. Там были проведены выборы, люди пришли и проголосовали. В Минских соглашениях есть указание на то, на что имеют право претендовать эти республики. Но главная проблема в том, что у украинского правительства нет желания решать этот вопрос в диалоге с людьми. А вряд ли можно решить вопрос силой», – заявил он.

Карантин – причина или предлог?

В принципе, Украина всячески противилась подобному прямому диалогу. И поскольку Россия отказывалась признать себя стороной конфликта на Донбассе и все активнее направляла украинских переговорщиков решать все вопросы с представителями «ДНР» и «ЛНР», ситуация быстро уперлась в «стену».

Логическим продолжением такого тупика стала отмена встречи советников лидеров стран Нормандского формата, которая должна была состояться 12 марта нынешнего года. «Встречу советников в связи с карантином перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем, в том числе, говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен состояться в Берлине, я надеюсь, в апреле», – сообщил по этому поводу тот же Андрей Ермак.

Однако, как показал состоявшийся пару недель назад первый в истории виртуальный саммит стран «Большой двадцатки», пандемия не является препятствием для проведения даже крупных международных встреч, если стороны считают их необходимыми.

Так или иначе, но основная активность сторон уже традиционно сосредоточилась на том, что у них получается лучше всего – обмене «пленных». «На сегодняшний момент мы можем сказать, что, в принципе, выполнено одно. Это, действительно, немного, но позволяет с оптимизмом смотреть на следующие встречи. Главное для нас было обменять людей, вернуть из-за решетки. И мы вернули их. Сейчас мы надеемся, что еще до встречи в Берлине мы сможем вернуть значительно больше украинцев. Это откроет путь для уступок на других треках», – заявил в последних числах февраля нынешнего года Вадим Пристайко.

Ермак vs Козак

А в начале марта состоялось сразу несколько встреч главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака. Почему начались эти встречи? Причину объяснил глава Офиса президента Украины.

«Я был в Минске не как представитель ТКГ, и Козак там был не как представитель ТКГ. Я решил туда поехать, т.к. на протяжении последних 3-х месяцев [в ТКГ] практически ничего не происходило. Проходили встречи, но даже договоренности президентов, достигнутые в ходе Парижского саммита, не были исполнены. Поэтому я решил сам приехать и посмотреть, что же там происходит. Направил аналогичные предложения нашим коллегам – французам, немцам, россиянам. Сначала французы подтвердили приезд, но потом из-за коронавируса отказались. То же произошло с немцами. Поэтому кроме меня приехал только Козак», – пояснил Ермак.

По приезду в Минск он констатировал, что нет тенденций к развитию переговоров в рамках ТКГ, в частности, в вопросе обмена пленными, мест разведения войск на Донбассе и др.

Поэтому первоначально на встречах Ермак-Козак в основном обсуждался вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц. В этой связи президент Украины Владимир Зеленский 5 марта заявил, что в Украина передала в ТКГ список более чем из 200 человек для этого обмена.

На очередной встрече в ТКГ 11 марта Андрей Ермак и Дмитрий Козак неожиданно для многих договорились и по вопросу разведения сил, и по вопросу окончательного согласования списков на обмен, а также самого обмена, и по поводу открытия новых связок КПВВ-КПП в Золотом и Счастье (оба – на Луганщине).

Еще одним пунктом договоренностей шла организация Консультативного совета в рамках ТКГ. «На очередном заседании ТКГ 25 марта 2020 года подписать решение ТКГ об учреждении Консультативного совета (рабочей группы) после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии», – буквально говорилось в документе.

Совет преткновения

Если убрать всю «лирику», этот Консультативный совет должен был вырабатывать рекомендации по «проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта, в том числе по проведению выборов в ОРДО и ОРЛО».

«В соответствии с пакетом Минских договоренностей, которые новая власть получила в наследство от предыдущего руководства государства, Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов. Прежде всего, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос, касающийся местных выборов, с представителями, подчеркиваю, отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках ТКГ. То есть существует необходимость согласования этих вопросов», – пояснил случившееся Андрей Ермак.

Несмотря на то, что все вроде бы было логично, идея создания Консультативного совета многим пришлась не по нраву. «Согласиться на создание так называемого консультативного совета –значит переступить и зайти слишком далеко за красные линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины и легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора – признать посредником и дать ей шанс избавиться от санкций. Требую отказаться от задуманного и не соглашаться на создание консультативного совета», – заявил предыдущий президент Петр Порошенко от имени партии «Европейская солидарность».

Группа депутатов от фракций «Голос», «Европейская солидарность», «Батькивщина», а также депутатской группы «За будущее» зарегистрировала в Верховной Раде проект Постановления №3229 «О результатах работы заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 в Минск, Республика Беларусь».

Проект предлагает признать создание Совета прямо противоречащим Конституции Украины и ее национальным интересам, запретить подписание представителями Украины любого решения о создании Совета и вести переговоры по мирному урегулированию непосредственно с официальными представителями России. И никаких «Л-ДНР»…

А депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 16 марта и вовсе отправил в СБУ заявление, в котором обвинил создателей Совета в государственной измене и подрывной деятельности против Украины. И потребовал их посадить.

Россия блокирует

Никакие объяснения вроде того, что Совет «не будет площадкой для прямого диалога с представителями "Л-ДНР"» или что «этот шаг не создает правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО» видимого эффекта на возымели. И создание Консультативного совета было остановлено на неопределенный срок. «Процесс формирования Консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ с участием представителей ОРДЛО пока не развивается. Приложение [к протоколу, в котором говорится о формате Консультативного совета] никто не подписывал», – заявил неделю назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В то же время он сообщил, что работа над обменом пленными продолжается.

Отказ от создания Совета дал свой эффект и по другую сторону. Сначала Россия обвинила в срыве создания Совета… Германию и Францию. «Помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса [по Совету]. А на встрече ТКГ 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Все это смахивает на хорошо скоординированную линию», – заявило МИД России.

А по результатам последней встречи ТКГ представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Богдан Бондарь отметил, что «Россия блокирует разведение сил на Донбассе, чтобы помешать встрече в Нормандском формате». «Основной преградой к достижению договоренностей является нежелание России признавать себя стороной конфликта на востоке Украины. Вместо этого Москва пытается изобразить из себя модератора переговоров наравне с ОБСЕ. Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая – представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим», – сообщил он.

Прогнозируемо начались сложности и с другими договоренностями, уже как бы достигнутыми 11 марта. Это не давало грядущей встрече лидеров Нормандского формата в Берлине почти никаких шансов состояться.

Совету – все же быть?

Впрочем, в последние дни случилось сразу несколько событий, которые немного меняют сложившуюся ситуацию.

«Структура ТКГ от возможности создания Консультативного совета не меняется. И мы не планируем ее изменения. Она состоит из России, которая напала на Украину; из Украины, которая защищается; и из ОБСЕ, которая между ними находится посередине. И я еще раз подчеркиваю, это моя принципиальная позиция – прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не должно быть», – заявил Дмитрий Кулеба. Нетрудно заметить, что эти слова допускают создание Совета.

Затем президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием отозвать подписи представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом заседания ТКГ, в котором говорится о намерении учредить Консультативный совет.

Суть ответа была такова: протокол – декларация, правовых последствий от него – нет, легитимизации «Л-ДНР» – также. В то же время в пунктах 9, 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года предполагается проведение консультаций и согласования в рамках ТКГ ряда вопросов (восстановление Украиной контроля за госграницей, местные выборы, конституционная реформа) с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Протоколе ТКГ от 11 марта 2020 года зафиксировано намерение создать механизм практической организации таких консультаций.

А буквально вчера СБУ заявила, что не будет открывать уголовное дело против главы Офиса Президента Андрея Ермака за его согласие на создание Консультативного совета, поскольку для этого нет никаких оснований.

В теории, это могло бы открывать новые варианты договоренностей. Но весь предыдущий опыт переговоров показывает, что, скорее всего, это не значит ничего. А значит, в ближайшее время не стоит ожидать ни реального перемирия, ни новых участков разведения войск, ни…