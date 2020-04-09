Человеческий фактор: На Донетчине удвоилось число пожаров в экосистемах

В Донецкой области значительно увеличилось число пожаров в экосистемах, и почти во всех случаях причиной возгорания становится человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, рассказал начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Алексей Мигрин на ежедневном брифинге в облгосадминистрации.

Он отметил, что на территории Донецкой области сложилась очень острая ситуация с возникновением пожаров в экосистемах.

«Сегодня возрастание количества пожаров по сравнению с прошлым годом – почти вдвое. Только за последние сутки спасатели привлекались 22 раза для тушения пожаров в экосистемах. Тот ущерб, который несет экосистема Донетчины, будет восстанавливаться не один год. Из 10 пожаров 9 – это человеческий фактор, даже в условиях карантина», – подчеркнул Мигрин.

В этой связи он обратил внимание жителей области на необходимость соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать возникновения пожаров.

«В случае, если вы стали свидетелями пожаров, прошу звонить по телефону 101, по возможности, приступать к тушению. И напоминаю гражданам, что за несоблюдение правил пожарной безопасности законодательством предусмотрена ответственность», – акцентировал начальник ГУ ГСЧС в Донецкой области.