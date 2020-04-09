Полицейские посещают одиноких пожилых людей на Луганщине (Фото)

В Луганской области полицейские посещают одиноких пожилых людей. Об этом сегодня, 9 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, в каждом территориальном подразделении были составлены списки граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, у которых нет родственников или тех, кто их опекает.

«Ежедневно участковые посещают жителей этой категории. Выясняют, не нуждаются ли они в помощи, как они себя чувствуют, достаточно ли у них продуктов питания. В случае выявления таких людей, которые не занесены в список, информация о них незамедлительно направляется в социальные службы и органы местной власти, чтобы те в свою очередь отреагировали и своевременно предоставляли им помощь», – рассказала Погукай.

Она уточнила, что в случаях, когда дедушкам или бабушкам нужна немедленная помощь по приобретению лекарств или продуктов питания, правоохранители покупают и приносят необходимое.

Также полицейские рассказывают им, как вести себя в период карантина, какие правила нужно соблюдать, чтобы уберечься от болезни, а также куда необходимо обращаться за помощью.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Как сообщалось ранее, в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. В том числе люди старше 60 лет относятся к группе повышенного риска, поэтому требуют самоизоляции.