Помощь Украине: Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали Луганской области 30 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса

Сегодня, 9 апреля, Фонд Рината Ахметова и представитель компании ДТЭК Виталий Шевченко передали для Луганской области 30 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На сегодня экспресс-тестирование является самым быстрым способом выявления заболевания и, по единодушному мнению специалистов, эффективным методом сдерживания эпидемии.

«Ринат Ахметов направил 300 млн грн на помощь Украине в борьбе с эпидемией COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы Благотворительного Фонда, ДТЭК, ФК "Шахтер", Метинвест и других активов SCM. В рамках помощи стране в кратчайшие сроки, по личному решению учредителя, Фонд Рината Ахметова закупил, привез и передал в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины, 300 тыс. экспресс-тестов. И теперь практически каждый день они поступают в государственные медучреждения в разных уголках страны. Это высокочувствительные тесты для первичной диагностики. Они позволяют медикам всего за 15 минут диагностировать вирус и изолировать его носителей, чтобы предотвратить распространение COVID-19», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Передача тестов руководству Луганской области состоялась в Северодонецке, после чего они будут распределены между 20 областными государственными учреждениями здравоохранения.

«Сегодня борьба с COVID-19 требует объединения всех усилий – точечная помощь не способна сдержать распространения эпидемии. Мы убеждены, что только совместные действия представителей громады, бизнеса и власти могут помочь в решении задач, которые стоят перед Украиной в этой чрезвычайной ситуации. Фонд Рината Ахметова выделил 300 млн грн на то, чтобы обеспечить регионы средствами для борьбы с коронавирусом – уже закуплены и поставляются тесты, высококлассное оборудование, защита для медиков. Представители ДТЭК работают в тесной координации с губернатором области, региональным Штабом и представителями громады. Мы совместно определяли, в какие больницы пойдут тесты. Какое именно медицинское оборудование остро необходимо региону для борьбы с распространением коронавируса и для оказания помощи тем, кто получил осложнения от COVID-19. Мы и дальше будем поддерживать область. Мы верим, что вместе мы справимся с вызовами, которые сегодня стоят перед нами», – отметил представитель бизнесов SCM в Луганском областном штабе по борьбе с коронавирусом Виталий Шевченко, вручая сертификат на тесты главе Луганской облгосадминистрации Сергею Гайдаю.

«Я хотел бы поблагодарить Фонд Рината Ахметова за помощь, оказываемую Луганщине. Сейчас весь мир борется с вирусом, лекарств четких от него нет, поэтому есть дефицит и тестов, и средств защиты. И нам очень нужно много тестов и средств защиты для медиков. Поэтому мы очень благодарны Фонду за помощь. Сейчас мы получили 30 тыс. экспресс-тестов. Переоценить эту помощь невозможно. Еще раз благодарю Фонд Рината Ахметова», – сказал Сергей Гайдай.

Он также добавил, что список больниц, в которые распределят тесты от Фонда Рината Ахметова, будет сегодня опубликован на сайте облгосадминистрации.

Главный врач Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрий Киселев со своей стороны отметил, что экспресс-тесты, переданные Фондом, значительно облегчат работу медиков, и в первую очередь – бригад «скорой помощи».

«Я благодарю Фонд Рината Ахметова за предоставленные Луганской области тесты. Они будут распределены между лечебными учреждениями Луганщины, где врачи будут проводить тестирование в соответствии с протоколом. Экспресс-тесты облегчат работу врачей. А в первую очередь экспресс-тесты позволят в разы уменьшить риски для медиков тех бригад "скорой помощи", которые будут транспортировать пациентов в больницы, потому что они будут подготовлены», – отметил Киселев.

Он также добавил, что тесты, переданные Фондом, будут делать бесплатно.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал 20 тыс. экспресс-тестов Харьковской области. 50 тыс. тестов уже получила Донецкая область.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах в Полтаве и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной «скорой помощи», переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.