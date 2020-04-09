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На Донетчине 24 тысячам получателей государственной помощи начислят выплату в связи с коронавирусом

09.04.20 16:26
Елена Токарева / Фото: скриншот видео
Елена Токарева / Фото: скриншот видео

В Донецкой области одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн в связи с эпидемией коронавируса начислят около 24 тыс. получателей государственной социальной помощи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, сообщила директор департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева на ежедневном брифинге в ДонОГА.

«Правительством 1 апреля было принято постановление, согласно которому было поручено Пенсионному фонду и органам социальной защиты населения обеспечить проведение в апреле текущего года в связи с коронавирусной инфекцией выплату одноразовой денежной помощи. Пенсионный фонд занимается получателями пенсий, а органы социальной защиты населения – получателями государственной социальной помощи», – пояснила начальник департамента.

По ее словам, в апреле 1 тыс. грн будет выплачена таким категориям получателей государственной социальной помощи:

  • лица с инвалидностью с детства;
  • дети с инвалидностью;
  • получатели государственной социальной помощи – лица, которые не имеют права на пенсию (получатели т.н. социальной пенсии);
  • лица с инвалидностью;
  • получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило право на пенсионную выплату.

«В Донецкой области 1 тыс. грн будет выплачена около 24 тыс. граждан. Заявка на финансирование уже отправлена, документы обрабатываются, и в апреле-месяце эта одноразовая помощь будет оказана», – заключила Елена Токарева.

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