На Донетчине 24 тысячам получателей государственной помощи начислят выплату в связи с коронавирусом

В Донецкой области одноразовую помощь в размере 1 тыс. грн в связи с эпидемией коронавируса начислят около 24 тыс. получателей государственной социальной помощи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, сообщила директор департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева на ежедневном брифинге в ДонОГА.

«Правительством 1 апреля было принято постановление, согласно которому было поручено Пенсионному фонду и органам социальной защиты населения обеспечить проведение в апреле текущего года в связи с коронавирусной инфекцией выплату одноразовой денежной помощи. Пенсионный фонд занимается получателями пенсий, а органы социальной защиты населения – получателями государственной социальной помощи», – пояснила начальник департамента.

По ее словам, в апреле 1 тыс. грн будет выплачена таким категориям получателей государственной социальной помощи:

лица с инвалидностью с детства;

дети с инвалидностью;

получатели государственной социальной помощи – лица, которые не имеют права на пенсию (получатели т.н. социальной пенсии);

лица с инвалидностью;

получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило право на пенсионную выплату.

«В Донецкой области 1 тыс. грн будет выплачена около 24 тыс. граждан. Заявка на финансирование уже отправлена, документы обрабатываются, и в апреле-месяце эта одноразовая помощь будет оказана», – заключила Елена Токарева.