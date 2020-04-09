Коронавирус: ДТЭК и Фондом Рината Ахметова передали в горбольницу Курахово 500 экспресс-тестов

ДТЭК совместно с Фондом Рината Ахметова закупил и передал городской больнице Курахово (Донецкая обл.) 500 экспресс-тестов, необходимых для определения и предупреждения распространения Covid-19. Передача тестов руководству Донецкой области накануне состоялась в Краматорске, откуда их уже сегодня, 9 апреля, доставили в государственные городские медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

«ДТЭК Кураховская ТЭС продолжает обеспечивать электроэнергией украинцев в эти тяжелые времена. Поэтому мы прилагаем максимум усилий для предупреждения развития пандемии. В первую очередь мы обеспечили защиту для собственных сотрудников. Сейчас наши энергетики работают в режиме строгой изоляции, ведь от их работы зависит энергобезопасность страны. Также нас беспокоит безопасность семей энергетиков и всех жителей города. Поэтому помогаем медицинским учреждениям города в борьбе с коронавирусом. Сегодня экспресс-тестирование является самым быстрым способом выявления заболевания, что необходимо для сдерживания эпидемии», – отметил Станислав Валантир, директор ДТЭК Кураховская ТЭС.

Отмечается, что компания принимает срочные меры, чтобы противостоять чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса:

в ДТЭК создан штаб для координации и руководства действиями, которые необходимо предпринять в регионах деятельности предприятий;

все предприятия ДТЭК стали партнерами региональных антикризисных штабов по противодействию коронавируса в 4-х областях.

В пресс-службе напомнили, что Ринат Ахметов одним из первых в Украине начал оказывать благотворительную помощь государственным медучреждениям в подготовке к последствиям пандемии COVID-19. Объединив усилия, Фонд Рината Ахметова и все бизнес-группы компании SCM вносят вклад в преодоление Украиной последствий пандемии коронавируса.

Фонд Рината Ахметова передал Донецкой области 50 тыс. экспресс-тестов для выявления Covid-19. Общий вклад в Стабилизационный фонд, созданный президентом Украины для борьбы с коронавируса, составил 300 тыс. тестов для всей страны. Для помощи Украине по личному решению Рината Ахметова на борьбу с Covid-19 были направлены 300 млн грн.