В «ДНР»: Из-за обстрела возле Горловки погибла девушка

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области из-за обстрела возле Горловки погибла девушка и ранен мужчина. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает «мэр» Горловки Иван Приходько в соцсети.

«Увы. Опять трагедия. Пос. Широкая балка. Обстрел. Погибла молодая девушка Мирослава В., 14.02.1994... Девушка умерла по дороге в больницу», – утверждает Приходько, уточнив, что беспилотник сбросил мины по адресу: ул. Плотинная, 166.

Он также пишет, что «ранен Михаил А., 02.06.1960. МВТ, осколочное ранение шеи, грудной клетки, ушной раковины слева и проникающее ранение легкого. Сейчас он в операционной».