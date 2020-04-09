«Укрпочта» чартерными рейсами из Китая будет перевозить посылки

«Укрпочта» совместно с AliExpress запускают чартерные грузовые авиарейсы из Китая в Украину два раза в неделю. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил на своей странице в Facebook руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, это позволит доставлять посылки из Китая за 14-20 дней. «Мы понимаем, что в условиях закрытого пространства, большого количества негативных новостей и диванных экспертов, нервы у всех на пределе и все хотят свои посылки быстро и сразу. Поэтому, чтобы сократить срок доставки Укрпочта и AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group), мы запустили чартерные грузовые авиарейсы в Украину 2 раза в неделю, что даст возможность доставлять посылки из Китая за привычные 14-20 дней максимум (опции AliExpress Saver Shipping и Cainiao Super Economy)», – пишет Смелянский

Он отмечает, что первый самолет уже 10 марта привезет 4,1 тонны посылок.