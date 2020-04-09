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Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия, – Минздрав Украины

09.04.20 18:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство Украины не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

«Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. В Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано. Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. «ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры», – отмечается в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не отменит карантинные меры в апреле, а их ослабление может начаться уже в начале мая, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

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