Количество обращений увеличилось: Как работает «горячая линия» ПФУ в условиях карантина

В период карантина граждане стали больше обращаться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате введения карантинных мероприятий и снижения социальной активности украинцы все чаще решают вопрос дистанционно. Подтверждением является работа контакт-центра Пенсионного фонда Украины. Во время карантина количество звонков существенно увеличилось. Так, за март текущего года общая численность дозвонившихся в контакт-центр составила 47 329 по сравнению с 39 299 в предыдущем месяце», – говорится в сообщении.

Как отмечается, ежедневно специалисты контакт-центра консультируют более 2 тыс. граждан.

Наиболее распространенными являются вопросы о:

порядке начисления и выплаты пенсий;

порядке проведения перерасчета пенсий;

индексации пенсий и выплате одноразовой денежной помощи в сумме 1 000 грн;

ежемесячных компенсационных выплатах пенсионерам старше 80 лет;

использовании веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда;

получении справок;

электронной трудовой книжке.

«Работники контакт-центр Фонда предоставляют компетентные ответы и консультации дозвонившимся, в частности, в отношении возможности решения большинства вопросов в онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua», – добавили в ведомстве.

Обратиться с вопросом в контакт-центр ПФУ можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00: