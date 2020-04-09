Количество обращений увеличилось: Как работает «горячая линия» ПФУ в условиях карантина

В период карантина граждане стали больше обращаться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
«В результате введения карантинных мероприятий и снижения социальной активности украинцы все чаще решают вопрос дистанционно. Подтверждением является работа контакт-центра Пенсионного фонда Украины. Во время карантина количество звонков существенно увеличилось. Так, за март текущего года общая численность дозвонившихся в контакт-центр составила 47 329 по сравнению с 39 299 в предыдущем месяце», – говорится в сообщении.
Как отмечается, ежедневно специалисты контакт-центра консультируют более 2 тыс. граждан.
Наиболее распространенными являются вопросы о:
- порядке начисления и выплаты пенсий;
- порядке проведения перерасчета пенсий;
- индексации пенсий и выплате одноразовой денежной помощи в сумме 1 000 грн;
- ежемесячных компенсационных выплатах пенсионерам старше 80 лет;
- использовании веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда;
- получении справок;
- электронной трудовой книжке.
«Работники контакт-центр Фонда предоставляют компетентные ответы и консультации дозвонившимся, в частности, в отношении возможности решения большинства вопросов в онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua», – добавили в ведомстве.
Обратиться с вопросом в контакт-центр ПФУ можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00:
- 0 800 503 753,
- 044 281 08 70;
- 044 281 08 71.