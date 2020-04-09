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Количество обращений увеличилось: Как работает «горячая линия» ПФУ в условиях карантина

09.04.20 19:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В период карантина граждане стали больше обращаться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате введения карантинных мероприятий и снижения социальной активности украинцы все чаще решают вопрос дистанционно. Подтверждением является работа контакт-центра Пенсионного фонда Украины. Во время карантина количество звонков существенно увеличилось. Так, за март текущего года общая численность дозвонившихся в контакт-центр составила 47 329 по сравнению с 39 299 в предыдущем месяце», – говорится в сообщении.

Как отмечается, ежедневно специалисты контакт-центра консультируют более 2 тыс. граждан.

Наиболее распространенными являются вопросы о:

  • порядке начисления и выплаты пенсий;
  • порядке проведения перерасчета пенсий;
  • индексации пенсий и выплате одноразовой денежной помощи в сумме 1 000 грн;
  • ежемесячных компенсационных выплатах пенсионерам старше 80 лет;
  • использовании веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда;
  • получении справок;
  • электронной трудовой книжке.

«Работники контакт-центр Фонда предоставляют компетентные ответы и консультации дозвонившимся, в частности, в отношении возможности решения большинства вопросов в онлайн-режиме через веб-портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua», – добавили в ведомстве.

Обратиться с вопросом в контакт-центр ПФУ можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00:

  • 0 800 503 753,
  • 044 281 08 70;
  • 044 281 08 71.

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