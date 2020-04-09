COVID-19: Украина получит дополнительно еще 320 тысяч таблеток для лечения

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит дополнительные 320 тыс. таблеток с действующим веществом «гидроксихлорохин» для симптоматического лечения больных COVID-19. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает МОЗ в Telegram-канале.

Необходимое количество препарата поставят в качестве гуманитарной помощи компании «Санофи» и «Сандоз».

Уточняется, что этого хватит на лечение более 22 тысяч пациентов.

Напомним, что на сегодня, 9 апреля, в Украине исследования по определению COVID-19 проводят 39 лабораторий, всего с начала эпидемии выполнено более 20 тыс. лабораторных исследований.