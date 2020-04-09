Мошенник из Бахмута присвоил соцвыплаты пенсионеров из ОРДЛО в сумме 6 миллионов

Полиция Донецкой области разоблачила мошенническую «схему» завладения соцвыплатами пенсионеров с временно неподконтрольных украинской власти территорий Украины. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Сумма средств, которую присвоили злоумышленники, составляет почти 6 млн грн.

«Организовал преступную деятельность житель Бахмута. Имея связи среди жителей так называемой "ДНР", мужчина получал информацию и копии документов на пенсионеров, которые там проживают и по закону имеют право на пенсионное денежное обеспечение в Украине. Причем интересовали его исключительно сведения о гражданах пожилого возраста с высоким размером пенсий, которые по разным причинам не могли выехать на территорию Украины для оформления и обновления пенсионных выплат, а также умерших», – говорится в сообщении.

Прим.– ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей