Присвоили полмиллиона: На Луганщине четырем чиновникам «Лисичаскуголь» может грозить до 8 лет тюрьмы

В Луганской области Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла незаконную деятельность четырех чиновников государственного предприятия ПАО «Лисичанскуголь», которые систематически присваивали бюджетные деньги, выделенные на зарплаты работникам. Всего, злоумышленники украли более полумиллиона гривен. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что в течение 2017-2019 годов руководители одного из структурных подразделений «Лисичанскуголь» фиктивно трудоустраивали на предприятие работников, которые фактически в это время находились на заработках в Российской Федерации.

Так, чиновники вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы их пребывании на рабочих местах, а начисленную «подчиненным» зарплату присваивали. Правоохранители задокументировали, что руководители подразделения за этот период присвоили более полумиллиона гривен.

«Четырем чиновникам угледобывающего предприятия объявлено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, и служебном подлоге по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Отмечается, что обвинительные материалы направлены в суд. Сейчас решается вопрос об отстранении правонарушителей от занимаемых должностей.

Согласно санкциям инкриминируемых статей, обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.