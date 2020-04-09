На Донетчине служебный пес Дерек помешал перевозке пороха через блокпост

На блокпосту возле населенного пункта Долина (Славянский р-н, Донецкая обл.) служебный пес обнаружил в автомобиле гражданина артиллерийский порох. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Так, нацгвардейцы вместе с полицейскими обеспечивают карантинные мероприятия на блокпосту с начала введения ограничений. В их компетенцию входит и осмотр транспорта, который пересекает контрольный пункт.

Вчера, 8 апреля, во время остановки очередной машины, у правоохранителей вызвали подозрение неуверенные ответы водителя относительно направления и цели его движения. Поэтому гвардейцы решили сделать обзор транспорта, во время которого служебный пес Дерек сел у багажника, тем самым показывая место, которое необходимо проверить. Во время более тщательной проверки там было найдено и изъято запрещенное легковоспламеняющееся вещество – артиллерийский порох.

Как отмечается, умелыми действиям кинологической пары была пресечена попытка провезти это вещество. «Я выполняю боевые и специальные задачи вместе с замечательной розыскной восточно-европейской овчаркой. Это двухлетний пес Дерек. Он специально обучен для поиска оружия и боеприпасов. Для него это первая боевая неделя и он уже демонстрирует хорошие результаты», – поделился старший кинолог кинологической группы патрульного батальона сержант Эдуард Щеголь.

Правонарушитель был передан в Славянский отдел Главного управления Национальной полиции в Донецкой области для дальнейшего выяснения обстоятельств.