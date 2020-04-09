На Донбассе большинство людей хотят возвращения неподконтрольной части, – опрос (Инфографика)

Жители подконтрольной украинской власти части территории Донбасса хотят возвращения неподконтрольной территории в Украину. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, во время онлайн-конференции на тему «Общественные настроения на Донбассе: Как изменилось общественное мнение в Донецкой и Луганской областях через год после президентских выборов»* рассказал политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Сергей Шаповалов.

В Донецкой области таких людей 59,1%, в Луганской – 39,3%. При этом большинство говорит, как и ранее, что речь идет о возвращении без предоставления особого статуса или расширения полномочий региона. «Несколько больше не определившихся среди жителей Луганской области, но в целом, это картины не меняет», – сообщил Шаповалов.

Предоставление оккупированным территориям независимости или даже их присоединение к Российской Федерации поддерживают лишь от 5% до 8% жителей подконтрольного Украине Донбасса», – рассказал политический аналитик.

* Региональное исследование общественного мнения проведено в Донецкой и Луганской областях Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром политической социологии в течение 18 февраля – 2 марта 2020 года. Всего в каждой из областей были опрошены по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население (за исключением оккупированных территорий).