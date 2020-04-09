Убитые и раненые: В ООН назвали число жертв войны на Донбассе среди мирных жителей

За весь период вооруженного конфликта на Донбассе (с 14 апреля 2014 года по 31 марта 2020 года) погибли 3 055 мирных жителей (1 814 мужчин, 1 057 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, пол которых неизвестен). Количество случаев ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, оценивается в более чем 7 тыс. Таковы данные представительства Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине, опубликованные на сайте организации.

Как отмечается, учитывая 298 погибших на борту рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года, общее количество случаев гибели гражданских лиц, связанных с конфликтом, достигло по меньшей мере 3 353.

Также уточняется, что в период с 1 по 31 марта 2020 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 19 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: двое погибших (мужчина и женщина) и 17 раненых (8 женщин, 6 мужчин, две девочки и один мальчик), что на 280% больше, чем в феврале 2020 года (один погибший и четверо раненых).

Это также больше, чем потери среди гражданских лиц за январь и февраль 2020 года вместе взятые (двое погибших и 15 раненых), и самое высокое количество месячных потерь с сентября 2019 года (двое погибших и 22 раненых).

По информации ООН, в марте 2020 года все случаи гибели или ранения гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легкого вооружения и стрелкового оружия (ЛВСО) состоялись на территории Донецкой области (в январе и феврале 2020 года практически все подобные инциденты произошли в Луганской области). Из них двое гражданских лиц погибли и 11 были ранены на территории, контролируемой «Донецкой народной республикой», и трое гражданских лиц были ранены на территории Донецкой области, контролируемой правительством.

Как уточняется, большая часть случаев гибели или ранения гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из ЛВСО была зафиксирована в трех местах:

Горловка и Зайцево;

западная часть Донецка и населенные пункты к западу от него (Красногоровка, Марьинка, Александровка, Старомихайловка и Сигнальное);

Докучаевск.

«В I квартале 2020 года среднемесячное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц было на 13,7% ниже, чем за 12 месяцев 2019 года (12 и 13,9 в среднем в месяц соответственно). В то же время среднемесячное количество таких случаев в первом квартале 2020 увеличилось на 47,3% по сравнению с последним кварталом 2019 года (12 и 6,3 в среднем в месяц соответственно)», – говорится в сообщении.