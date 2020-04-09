Карантин в Украине: Могут ли пенсионеры передвигаться на личном авто

В Украине на время карантина пожилым людям старше 60 лет приходится находиться на самоизоляции, одиноким разрешили выходить в магазин или аптеку не далее 2 км от своего жилья. Но пенсионеры беспокоятся о том, как будут добираться до своих приусадебных участков. Адвокат «Столичной коллегии адвокатов» Геннадий Дубов рассказал, можно ли людям 60+ ездить в личном автотранспорте и как быть с запретом не отходить от дома дальше 2 км, передает «Слово і Діло».

Пенсионеры – самая законопослушная часть общества, но эпидемия коронавируса и даже конец света не в силах остановить грядущую посадку огородов. Поэтому люди волнуются, как они доберутся до своих дач и загородных домов.

Юрист отметил, что на эти вопросы нет однозначного ответа, но выделил три аргумента в пользу свободного передвижения граждан:

если запреты прописаны «сыро» и неоднозначно, граждане могут поступать по принципу «все что не запрещено – разрешено»;

в украинском законодательстве не запрещено менять место жительства (постоянно или временно);

запрет на передвижение автотранспортом прямо не упомянут в ограничительных мерах при карантине.

Как пояснил Дубов, запреты, касающиеся передвижения граждан во время карантина, прописаны довольно «сыро» и, к сожалению, дают возможность трактовать их двояко, что не исключает конфликтов.

«Запрет находиться в общественном месте вызывает дискуссии, поскольку само понятие "общественное место" в законодательстве упоминается в двух подзаконных актах, касающихся правоохранительной деятельности, и так называемого "антитабачного закона", где к общественным местам отнесены подъезды и лестничные клетки (то, что внутри здания), а также остановки транспорта. При этом, в предписаниях правительства по карантину ничего не сказано о машинах. К тому же, машины – не общественное место», – отметил юрист.

Более того, нет запрета передвигаться в общественном транспорте, отметил Дубов. При карантине не запретили передвижение как таковое, а изменили режим работы транспорта таким образом, что метро и междугородние маршруты вообще закрыты, а в других видах транспорта введены ограничения, позволяющие ездить только по спецпропускам.

Дубов подчеркнул, что раз ни в одном из положений по карантину нет запрета передвигаться в собственной или чьей-то машине, значит такой способ передвижения допустим.

«У нас в части граждан есть базовый принцип общеразрешительного правового статуса, который говорит, что все, что не запрещено, то разрешено. Если государство и чиновник обязаны действовать по принципу "можно только то, что прямо предусмотрено", то физические лица вольны действовать так, как не запрещено», – пояснил Дубов.

Что касается запрета для людей старше 60 лет отходить дальше 2 км от своего дома, реализация этого положения, по мнению Дубова, весьма сомнительна. Не будут же копы ходить с рулеткой и измерять расстояние.

«Опять же, жилище – это не место регистрации. У нас отменен институт прописки, а есть понятие регистрации. Крепостного права тоже нет. Поэтому человек свободен в выборе своего места проживания. Пенсионер вполне может решить сменить место проживания и поехать из города в село. А там он может находиться в самоизоляции и не выходить дальше своей калитки», – говорит юрист.

Поскольку нормы, касающиеся свободы передвижения, довольно размыты и процентов на 70 носят рекомендательный характер, юрист предположил, что вряд ли правоохранители будут отлавливать пенсионеров на картофельных усадьбах.