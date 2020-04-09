В «ДНР» заявили о 13 случаях COVID-19

В «ДНР» число инфицированных COVID-19 увеличилось до 13 человек, из них – 1 ребенок. Сегодня, 9 апреля зафиксировали 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу «минздрава ДНР».

«По состоянию на 17:30 9 апреля в ДНР зарегистрировано 13 случаев инфицирования COVID-19, из них – 1 ребенок», – сообщают в «ДНР».

Также отмечается, что 5 новых заболевших – это члены семьи и знакомые ранее инфицированных пациентов с коронавирусным заболеванием. Еще один случай зарегистрирован у местной жительницы, которая 6 апреля вернулась из Москвы.

«Состояние всех пациентов удовлетворительное, ухудшения не наблюдается. Летальных исходов, связанных с коронавирусом, на территории ДНР нет», – заверили в «республике».

Напомним, ранее в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили о первом случае смерти человека от коронавируса на неподконтрольной украинским властям территории Донетчины. 4 апреля в больнице Амвросиевки умер мужчина.