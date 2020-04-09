Ивано-Франковщина получила от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

10 тыс. диагностических комплектов будут развезены по опорным больницам Ивано-Франковской области. Сегодня, 9 апреля, грузы с экспресс-тестами для выявления коронавируса от Фонда Рината Ахметова уже доставлены в Надворную и Бурштын. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По словам члена Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Натальи Емченко, тесты – важный инструмент в борьбе с распространением COVID-19.

«Ивано-Франковская область в силу своего географического расположения оказалась на передовой войны с коронавирусом. Поэтому она остро нуждается в помощи. Фонд Рината Ахметова, ДТЭК и другие активы SCM помогают областному штабу в борьбе с эпидемией прежде всего закупкой самых важных позиций – тестов и медицинской техники. Сегодня и закупка, и доставка любых медицинских спецсредств и техники – отдельная сложная задача. Ведь на мировом рынке – дефицит всего, что нужно для преодоления пандемии. Между странами идет настоящая гонка. Фонд упорно преодолевает препятствия, решает эти задачи и партиями доставляет в Украину необходимое», – сказала Наталья Емченко.

Представитель SCM в областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Воронкин рассказал, что самые острые потребности региона в борьбе с распространением коронавируса и для оказания помощи тем, кто получил осложнения от COVID-19, были определены в тесной координации с губернатором, региональным штабом и представителями громады.

«Мы убеждены, что только совместные усилия могут помочь в решении задач, которые стоят перед Украиной в этой чрезвычайной ситуации. Ринат Ахметов первым в стране, еще в феврале, отреагировал на возникшую угрозу и объединил все свои активы для оперативной помощи, направив для этого 300 млн грн. ДТЭК подписал Меморандум о поддержке инициатив громад, регионов, где работают наши предприятия. Ивано-Франковская область в их числе. Мы и дальше будем поддерживать область, особенно сейчас, в борьбе с коронавирусом», – сказал Александр Воронкин.

Принимая сертификат благотворительной передачи экспресс-тестов от Фонда Рината Ахметова, и. о. главы Ивано-Франковской областной госадминистрации Виталий Федорив отметил, что регион входит в число неблагополучных с точки зрения эпидемиологической ситуации. От коронавируса, по официальным данным, здесь умерло 15 человек. Экспресс-тесты – самый быстрый способ выявления COVID-19, поэтому помощь от Фонда и ДТЭК для региона очень важна.

«Очень большое внимание мы сейчас уделяем ранней диагностике. Потому что она способна сделать лечение быстрым и эффективным. Очень хорошо, что большой бизнес включился в борьбу с коронавирусом и помогает в этом государству. Благодарю Рината Ахметова за поддержку. Экспресс-тесты, которые мы получаем, будут оперативно переданы в 11 медучреждений региона, которые занимаются лечением и противодействием коронавирусной инфекции», – отметил Федорив.

В пресс-службе напомнили, что Фонд по личному решению Рината Ахметова закупил для Украины 300 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса и передал в Стабилизационный фонд, созданный при президенте Украины. Ивано-Франковская область стала 5-м регионом, который получил партию этих тестов. До этого помощь от Фонда Рината Ахметова была передана государственным больницам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Ринат Ахметов направил на борьбу с COVID-19 300 млн грн. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

«Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы», – резюмировали в пресс-службе Фонда