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Депутаты хотят дать полномочия Нацгвардии обыскивать украинцев

09.04.20 18:52
Патруль Нацполиции в Славянске
Патруль Нацполиции в Славянске / Фото: dnews.dn.ua

В Верховной Раде (ВР) члены комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины № 3105. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба ВРУ.

Один из авторов законопроекта народный депутат Максим Павлюк отметил, что этим проектом предусматривается внести изменения в некоторые законодательные акты в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии, а именно по составлению протоколов об административных правонарушениях, предоставлении права проводить личный досмотр, досмотр вещей и тому подобное.

«Во время обсуждения народные депутаты отметили его актуальность, поддержали принятие за основу и предлагали уменьшить срок подготовки ко второму чтению. Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу», – говорится в сообщении.

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