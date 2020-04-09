В ходе обстрела Хутора Вольный пострадал дом соцработника миссии «Пролиска»

В ходе обстрела Хутора Вольный (Луганская обл.), который произошел сегодня, 9 апреля, пострадал дом социального работника Гуманитарной миссии «Пролиска». Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель организации Евгений Каплин.

«Сегодня утром в ходе обстрела улицы Вторая Вольная г. Золотое-4 (Хутор Вольный) из-за разрыва во дворе 82-мм минометной мины пострадал дом социального работника Гуманитарная миссия "Пролиска" Ольги, проживающей в населенном пункте и оказывающей домашний уход за маломобильными и немобильными пожилыми людьми на Хуторе Вольный», – написал он.

По словам Каплина, попадание минометной мины произошло около 08:30 утра. По счастливому стечению обстоятельств, за 10 минут до попадания мины, Ольга уехала из своего дома в другую часть Золотого, в ближайший работающий магазин за продуктами для подшефных пожилых людей. По возвращению домой она увидела воронку в своем дворе. Так как в момент попадания снаряда она с супругом находилась в магазине, все остались живы. В ходе попадания мины в доме Ольги было повреждено остекление окон и кровля.

«Миссия "Пролиска" выражает свою обеспокоенность продолжающимися на Донбассе боевыми действиями с использованием тяжелого вооружения. Миссия выражает свою обеспокоенность, связанную с риском жизни и здоровья из-за боевых действий сотрудников и волонтеров миссии, работающих в крайне сложных условиях во время пандемии коронавируса по обеспечению продуктами и предметами первой необходимости жителей прифронтовых поселков. Миссия "Пролиска" присоединяется к призыву Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриш о немедленном прекращении огня во всем мире в это сложное для всех время, связанное с пандемией коронавируса», – заявил Евгений Каплин.

Как сообщалось ранее, сегодня, 9 апреля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный.