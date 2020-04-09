На Донбассе уменьшилось число людей, готовых ради мира идти на любые компромиссы, – опрос

На подконтрольной украинской власти части территории Донбасса количество людей, которые готовы идти на любые компромиссы ради мира на Донбассе, за время с конца 2018 года сократилось. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 апреля, во время онлайн-конференции на тему «Общественные настроения на Донбассе: Как изменилось общественное мнение в Донецкой и Луганской областях через год после президентских выборов»* рассказала политический аналитик Фонда Мария Золкина.

По ее словам, эти настроения отличаются у жителей Донецкой и Луганской области. «Никакого монолитного представления, как должна выглядеть дорога к миру на подконтрольной части Донбасса нет. Общественные настроения в отношении компромиссов, и в отношении роли России, в Луганской и Донецкой области разные. Причем эти настроения различаются именно по тем вопросам, которые являются особенно чувствительными. Например, Луганская область является достаточно лояльной к идее широких компромиссов с Российской Федерацией. Подавляющая часть компромиссов, которые обговариваются в Минске, подавляющим большинством жителей воспринимается более позитивно, чем жителями Донецкой области. Причем у жителей Донецкой области с конца 2018 года произошла определенная радикализация. И критические оценки стали звучать значительно чаще, чем звучали ранее», – сообщила Золкина.

Так, в исследовании отмечается, что среди луганчан оказалась значительно большей (34% против 14% среди дончан) доля тех, кто считает, что ради установления мира на Донбассе нужно идти на любые компромиссы, тогда как среди дончан значительно больше (27% против 7%) была мысль о возможности установления мира только силовым путем. Однако наиболее распространенным мнением как в Донецкой (50% опрошенных), так и в Луганской (49% опрошенных) областях является то, что компромиссы необходимы, но не любые.

По сравнению с опросом конца 2018 года и дончане, и луганчане стали менее склонными к любым компромиссам и более ориентированы на ограниченный компромисс. В частности, если в конце 2018 года за любые компромиссы выступали 45% дончан, то теперь таких стало 14%, и возросла доля как тех, кто готов к ограниченному компромиссу (с 35% до 50%), так и тех, кто считает, что конфликт может быть решен только силовым путем (с 14% до 27%). Среди луганчан снижение доли готовых к любым компромиссам было несколько меньше (соответствующая доля уменьшилась с 47% до 34%), а доля ориентированных на частичные компромиссы, выросла в таких же пределах, как среди дончан (с 34% до 49%).

* Региональное исследование общественного мнения проведено в Донецкой и Луганской областях Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром политической социологии в течение 18 февраля – 2 марта 2020 года. Всего в каждой из областей были опрошены по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население (за исключением оккупированных территорий).