В МОЗ сообщили, когда возможен пик заболеваемости COVID-19 в Украине

В Украине пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил. В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) его прогнозируют на следующей неделе – 14-15 апреля. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Как пояснили в МОЗ, введенные в стране карантинные меры замедляют распространение COVID-19 и гриппа. «Согласно статистике, карантинные меры замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. Однако пик инфицирования коронавирусом в Украине еще не наступил, он прогнозируется на 14-15 апреля», – сказано в сообщении.

«В Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там начался на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано», – добавили в Минздраве.

Подчеркивается, что правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные меры. «Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры», – говорится в сообщении.

Напомним, что на сегодня, 9 апреля, в Украине подтверждено 1 892 случая COVID-19, люди от 30 лет составляют 82%.