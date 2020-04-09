Во время карантина кинологи продолжают тренировать собак, служащих на КПВВ Донетчины (Фото)

Во время карантина кинологи, которые служат в Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» и «Новотроицкое», продолжают тренировать своих служебных собак. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

В период, когда движение через КПВВ временно приостановлено, пограничники устраивают своим питомцам тренировки по несколько раз в день.

Так, у пограничника Владислава – служебный спаниель по кличке Дэйзи. Нос Дейзи срабатывает на наркотические вещества, которые она обнаруживала не раз.

А у пограничника Анатолия – служебная овчарка Арчи.

По словам Владислава, сами кинологи проводят ежедневный осмотр служебных собак – шерсти, кожи, лап – особенно сейчас, когда в траве появились клещи. «Ну, а соблюдение правил гигиены собак из-за карантина не изменились, лапы следует непременно обрабатывать по прибытию в помещение с помощью специальных дезинфицирующих ковриков и тщательным мытьем», – отметил кинолог.

Уход за животными был обязательным раньше и остается обязательным и сейчас. «А чтобы убедиться, что животное здоровое и пригодное к службе – достаточно просто обратить внимание на его поведение и настроение», – подытожил Владислав.

Как отмечается, у Дейзи с настроением и выполнением служебных обязанностей все хорошо.