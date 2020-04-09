Ринат Ахметов в списке мировых бизнесменов, которые больше всего финансируют борьбу с COVID-19

Информационное агентство «РБК» опубликовало список известных бизнесменов мира, которые больше всего финансируют программы борьбы с пандемией коронавируса, передает телеканал «Украина».

Среди них Джек Дорси – основатель Твиттера, котрый выделил четверть своего состояния – около 1 млрд долл. Основатель Майкрософт Билл Гейтс пожертвовал почти 100 млн долл. На эти средства будут лечить пациентов в Африке и Южной Азии.

Основатель торговой платформы Алибаба Джек Ма уже предоставил 14,5 млн долл. на разработку вакцины.

Среди мировых меценатов и основатель компании SCM Ринат Ахметов – на закупку экспресс-тестов и другого оборудования пожертвовал 300 млн грн, это почти 11 млн долл. Это крупнейшая частная помощь, выделенная на борьбу с коронавирусом в Украине.

Дизайнер и основатель Дома моды итальянец Джорджио Армани направил для двух госпиталей и исследовательского института в Риме и Милане почти 1,5 млн долл. А известный американский финансист Джордж Сорос выделил более 1 млн долл. на борьбу с коронавирусом в Будапеште, где родился.