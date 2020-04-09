Укушенных людей в 3 раза больше, чем обычно: В Донецкой области активизировались клещи (Видео)

В Славянском районе (Донецкая обл.) из-за аномально теплой зимы активизировались клещи. Как сообщили специалисты лабораторного центра, покусанных людей в три раза больше, чем обычно.

Жительница Славянска Тамара с мужем выгуливают своих собак подальше от скверов. Пес Кузя недавно подхватил такого паразита на прогулке, но хозяева вовремя не заметили. «Он еще не успел укусить. Это все-таки дорого обходится, когда мы сталкиваемся с лечением. До недавнего времени это было порядка 600 грн. Но мы уже наученные, потому, естественно, ходим уже с ошейниками», – сказала Тамара.

Из-за укусов паразитов в городе страдают и жители. С середины февраля к врачам обратилось уже 30 человек. У четырех обнаружили болезнь Лайма. «Мы выше среднеобластного уровня в 7 раз. То есть у нас ежемесячно регистрируются случаи заболевания. Ну, вот последний случай заболевания зарегистрирован буквально вчера. Этому способствовало, что длительный период времени не проводились как акарицидные обработки (комплекс истребительных мероприятий по уничтожению иксодовых клещей на природных ландшафтах, – ред.), так и ослабление работы коммунальных служб по расчистке территории», – сообщила заведующая отдела славянского филиала Областного лабораторного центра Галина Шишова.

Противоклещевую обработку сейчас начали в парках и скверах. Опрыскают примерно 16 гектаров. Специалисты отмечают, что препарат безопасен для людей и животных. Но зоны, которые дезинфицировали, некоторое время советуют обходить. «Обрабатываем инсектоакарицидным средством "Ципертрин", оно работает против клеща. Ограждается территория при обработке, люди не должны заходить в течение хотя бы 2-3 часов после обработки. Эффект от обработки наступает в течение 3-х дней», – рассказал дезинфектор Александр Акименко.

Клещи переносят такие опасные заболевания, как боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит. Поэтому если после прогулки вы увидели на себе паразита, то срочно обращайтесь в больницу. Его удалят и уже в лаборатории выяснят был ли клещ заразным. А пациенту назначат антибиотики.

Источник: ТК «Донбасс»