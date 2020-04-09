Нет денег на ядерное топливо: Долг перед «Энергоатомом» – свыше 4 миллиардов

У государства накопились долги перед производителями атомной энергии, в результате атомщики не могут ни завезти топливо, ни вывезти отходы с АЭС, передает телеканал «Украина».

В СМИ появилось заявление гендиректора предприятия «Энергоатом Трейдинг» Сергея Бедина. Впрочем, сейчас энергетический кризис он не комментирует. Крупнейший производитель украинской электроэнергии страдает из-за импорта киловатт из России.

Отраслевые эксперты говорят, что украинской энергосистеме нужен немедленный переучет, а стране – новый министр энергетики.

«"Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за доставленную электроэнергию. Объем поступлений сократился до такого уровня, что мы только можем обеспечить выплату зарплаты, налогов и некоторые небольшие текущие платежи. Мы не можем ни обеспечить закупку ядерного топлива, ни вывоз топлива, ни ремонтную кампанию», – цитирует заявление Бедина «Обозреватель».

«Последние полгода я предупреждал общество: запущенный в октябре 2020 года поправками [главы парламентского Комитета по вопроса энергетики Андрея] Геруса импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии закончится крахом отечественной энергетической отрасли», – отмечает лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

Ляшко акцентирует, что в результате возобновленного российского импорта десятки тысяч украинцев потеряли работу, а страна – энергонезависимость. «Это был настоящий заговор против Украины в полном взаимодействии и сотрудничестве с российскими врагами», – резюмировал политик.