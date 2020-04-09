В Мариуполе автомобиль «Део» на скорости влетел в столб (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) водитель автомобиля «Део» не справился с управлением и на скорости влетел в столб. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают в группе «DTP.mariupol» в Facebook.

ДТП произошло по пр. Строителей. «По предварительной информации, водитель автомобиля "Део" в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и на скорости въехал в столб», – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадал водитель. Мужчина головой разбил лобовое стекло автомобиля. Его госпитализировали с травмой головы и переломом ребер.